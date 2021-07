TULEKUL ⟩ Matt Damon ja Adam Driver ristavad duellifilmis naise pärast piigid

«Viimane duell» (The Last Duel): Jodie Comer, Adam Driver ja Matt Damon

Keskaeg pole hetkel popp ainuüksi Eestis, kus peatselt on ekraanile valla pääsemas «Apteeker Melchiori» lugude esimene ekraniseering, vaid ka laias filmimaailmas. Oktoobris ilmavalgust nägev tumedates toonides «Viimane duell» (The Last Duel) on üks mitmest mõõkade ja kilpide kolinaga rikastatud ekraaniseiklusest, mida tänavu kinodesse oodata.