VIDEO ⟩ Noortekomöödia «Öölapsed» tunnuslugu sai liikuva pildi peale

Tunnuslaul kannab pealkirja «Children of the Night» ning selle autorid on filmi helilooja Janek Murd (muusika ja produktsioon) ja Hyrr Innokent Vainola (sõnad ja laul).

Vaata muusikavideot:

Janek Murdi sõnul vajas film kaasahaaravat poplugu, et toetada öö jooksul lahti hargnenud sündmuste jutustamist. «Filmi hoogne süžee andis võimaluse luua tempokas tunnuslugu. Mahe ja kaasakiskuv «Children of the Night» toimib hästi nii vokaaliga kui ka instrumentaalversioonis. Kui tunnuslugu sai spetsiaalselt filmi jaoks loodud, siis ülejäänud soundtrack'i valikul kasutasin palju kaasaegset Eesti muusikat, aga tänaste teismeliste vanemad võivad filmis ära tunda ka aastatetaguseid hitte,» rääkis Murd.

Loo esitaja Hyrr Innokent Vainola sõnul kirjeldavad selle sõnad üsna hästi kesköist peomeeleolu. «Kui peo tipphetkel on kõigil emotsioonid laes, siis tekib mõnikord nii intensiivne meeleseisund, et tuleb korraks distants võtta ja olukorda seedida. Sellest üle laetud seisundist sõnad räägivadki,» ütles Vainola

Režissöör Priit Pääsuke leiab, et muusikavideo koostamiseks valitud kaadrid ja tunnuslugu ise annavad hästi edasi filmi meeleolu. «Mina tunnen Janek Murdu juba sellest ajast, kui ta kunstiülikoolis õppis ja Boraxis mängis. Oli väga südantsoojendav, kui Janek nõustus filmile muusikat looma ja olema meie muusikaline konsultant. Tunnusloo osas tundsin juba esimese demoversiooniga, et see on suurepärane ning Janek ja Hyrr on filmi meeleolu väga täpselt tabanud. See on minu arvates üks filmi parimaid lugusid ja Janeki lugudest kahtlemata üks mu lemmikuid,» rääkis Pääsuke.

Noortekomöödia «Öölapsed» räägib kolmest õest, kes on jõudnud oma elus murdepunktini. Äsja gümnaasiumi lõpetanud Liis (Grete Konksi) avastab, et planeeritud tulevik poiss-sõbraga ei olegi nii kindel. Vanem õde Karin (Piret Krumm) on esimene pesast lahkunud pääsuke, kes püüab toime tulla tänapäeva seksistlikus ärikeskkonnas. Õdedest noorim, teismeline Jane (Alice Siil) püüab vastu hakata peoloomast sõbranna survele olla keegi, kes ta tegelikult ei ole. Ühe saatusliku öö jooksul paljastuvad saladused ja tunded, mida ükski õdedest endale varem tunnistada pole tahtnud. Hommikul kodulävel kohtudes lähevad kõik kolm oma uuele elule vastu natuke targemana.