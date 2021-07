OSALE ⟩ Tartuffi suveakadeemia kutsub tutvuma uute tehnoloogiatega kultuuris

Tartuffi juhi Kristiina Reidolvi sõnul on tänavuse festivali fookuses teadus, et pöörata tähelepanu armastusele teaduse ja uute teadmiste vastu. «Suveakadeemiaga tahame rõhutada, kui oluline on meile haridusküsimuste ja tulevikuvisoonidega tegelemine,» ütles ta.

5.–6. augustini Tartus esimest korda toimuv suveakadeemia keskendub kultuuri loomise, vahendamise ja tarbimise uute inspireerivate tehnoloogiate tutvustamisele ja kasutamisele sellistes kultuurivaldkondades nagu film, muusika, etendus- ja visuaalkunstid, aga ka arvutimängudes.

Innovaatilised digitaalsed lahendused uute teenuste, platvormide ja tööriistade näol on pöördumatult muutnud seda, kuidas me suhestume kunstiloome ja kultuuritarbimisega. Üha enam otsitakse meelelahutusvorme, mis sulataks kokku erinevad meediumid, et kultuurikogemus oleks täielikum ja meelikaasavam – passiivsele tarbimisele eelistatakse interaktiivsust. Sellest tulenevalt peavad ka kunstiliigid digitransformatsiooniga kaasa minema ja otsima uusi väljendusvahendeid. Nagu alati on iga muutuse puhul võitjaid ja kaotajaid.

Kokku on suveakadeemias viis sessiooni: «Tehisintellekt ja uued tehnoloogiad loomepraktikates», «Immersiivsed tehnoloogiad ja etenduskunstid», «Voogedastusrevolutsiooni mõju audiovisuaaltööstusele, etenduskunstidele ning kultuuritarbimisele», «VR/XR/AR kasutamise perspektiividest arvutimängude tootmises» ja «Uued tehnoloogiad filmitööstuses».

Esinejad

- Greenwichi Ülikooli digitaalse meedia dotsent Nuno N. Correia ja Aalto Ülikooli kunstide teaduskonna meediaosakonna teadur Koray Tahiroğlu: uute tehnoloogiate rakendusvõimalused kunstiloomes.

- Saksa lavastaja ja režissöör Daniel Kötter: «Immersiivsed tehnoloogiad lavastustsüklis «Maastikud ja kehad»».

- TLÜ digitehnoloogiate instituudi digitransformatsiooni professor Merja Bauters.

- VAT teatri dramaturg ja Drakadeemia juhendaja Mihkel Seeder ja Saksa teatrimänedžer Dirk Neldner: «PlayON! Loo jutustamine (storytelling) immersiivsete tehnoloogiate abil».

- TLÜ meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskuse nooremteadur ja BFMi doktorant Sten Kauber: «Filmikultuuri platvormistumisest ja meediastumisest».

- PÖFFi tegevjuht Mikk Granström: «PÖFFi veebikino ja festivalide vajalikkusest filmikultuuri platvormistumise ajastul».

- Voogedastusplatvormi Fairmus ja džässiklubi Philly Joe's asutaja Reigo Ahven: «Platvormistumine muusikatööstuses. Uue rahvusvahelise muusika voogedastusplatvormi Fairmus ning live-kontsertide ülekandmise platvorm Philly Joe's TV».

- Platvormi eˉlektron meeskonnaliige Taavet Jansen: «Etenduskunstide platvorm eˉlektron ning voogteater».

- Eesti Virtuaal- ja Liitreaalsuse Assotsiatsiooni juhatuse liige, VR-produktsioonikompanii Maru VR Productions loovjuht Rein Zobel: «Ülevaade uutest VR-tehnoloogiatest».

- VR-ettevõtte Futuclass juhatuse liige Karl Lomp: «VR-mängude kasutamine hariduslikel eesmärkidel».

- Mängustuudio Creative Mobile juht Vladimir Funtikov: VR-mängu «Into the Radius» tutvustus.

- 3D-produktsioonikompanii Frost FX juhatuse liige Heiki Luts: «LED-ekraanide kasutamisest filmide tootmises».

Tartuffi suveakadeemia on tasuta ja avatud kõigile huvilistele. Suveakadeemia toimub Lodjakoja laevaehitussaalis (Ujula 98). Töökeelteks on inglise ja eesti keel. Vajalik on eelregistreerimine Tartuffi koduleheküljel.

Suveakadeemiasse saab registreeruda siin.

Suveakadeemia ettekandeid ja arutelusid aitavad korraldada Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituut, Tartu loomemajanduskeskus ja Tartu Teaduspark.

Tartuff toimub tänavu 2.–7. augustini ja seda korraldab Pimedate Ööde filmifestival koostöös Tartu filmifondi ja Tartu loomemajanduskeskusega.