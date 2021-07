VAATA SAADET ⟩ «Kolm naist karavanis»: avarii ja hambavalu vallandavad emotsioonide laviini

Värskes osas

Naistele valmistab tuska, et nende ainus võimalus duši all käia, on limiteeritud minutite jooksul. Karavaniplatsilt järgmisse piirkonda teele asudes satuvad niigi pahurad naised autoavariisse. Hambaoperatsioonist taastuval Carolal saavad otsa valuvaigistid, mis omakorda vallandab emotsioonide laviini kõikide asjaosaliste vahel.

«Kolm naist karavanis»

Kogu möödunud koroonakevade nelja seina vahel isolatsioonis istunud naised otsustavad, et nemad peavad reisile saama. Maksku mis maksab! Ainult et tegelikult ei saa nad üldse palju maksta ja reisimisega on ka keerulised lood, sest isolatsioon on rahakoti õhukeseks söönud ja enamik riigipiire on ju kinni. Nii otsustavad Carola Madis, Eeva Esse ja Kethi Uibomägi, et kulude kärpimiseks tuleb neil rentida autokaravan, millega minnakse vallutama Baierimaa võluvaid alpikülasid.

Paberil tundus plaan hea, aga reaalsus oli midagi muud – suured isiksused kitsale pinnale kuigi hästi ära ei mahu. Kaks nädalat ratastel kerib lisaks suurele kilometraažile üles ka pinged sõbrannade vahel. Erimeelsused ühise eelarve kulutamisel, hügieenitoimingute korraldamisel ja omaette aja leidmisel viskavad korraliku pommi kolme naise omavahelistesse suhetesse. Nii saavad sõbrannad lisaks kohalikele vaatamisväärsustele tuttavaks ka üksteise hingeeluga, mille sügavamaid soppe nad veel enne reisi kohanud ei olnud.

Kas kasinus ja ekstreemsed olukorrad liidavad naised reisi lõpuks südamesõbrannadeks või osutuvad kitsastest tingimustest tekkinud erimeelsused sedavõrd ületamatuteks, et koju naastes ei taha nad üksteisest enam midagi kuulda?

10-osaline saatesari on eetris alates 4. juunist teisipäeviti kell 20 Kanal 2s.