Kunksmoor, Klaabu ning Mõhk ja Tölpa – legendaarsed lapsepõlvelemmikud Apollo TVs

Siin on kolm põhjust, miks lapsepõlve lemmikuid taasavastada.

Sarnaselt tänapäeva lastefilmidele, toodeti ka omal ajal palju sisu, mille kõikidest naljadest või vihjetest filmi sihtrühm aru ei saanud. Nüüd, täiskasvanuna, on hea võimalus filmid uuesti läbi vaadata kas üksi, üheskoos oma laste või lapsepõlvesõpradega ja avastada oma vanadest lemmikutest hoopis uusi nüansse.

Nüüd saad vaadata ilma hirmu tundmata „Nukitsamehest“ tuntud nõida ning täiel rinnal koos Mõhki ja Tölpaga kaasa laulda „Rahalaulust“ tuntud ridu: „Raha mängib elus põhirolli. Raha see on õnn ja armastus.” Kas mäletad seda takkus juustega Kunksmoori, kelle õudusttekitava naeru tõttu pidi filmi vaatama läbi sõrmede või kõrvad kinni katma? Mis sa arvad, kas munakujulise, pikkade jäsemete ja kahe tundlaga Klaabuga taaskohtumine laseb sul täiskasvanuna õhtul uinuda või jääb ta alateadvusesse kummitama?

Kui omal ajal pidi olema õigel ajal õigel kanalil, et mitte maha magada oma lemmiksisu, siis Apollo TV on asjad teinud mugavaks: Sina ise valid kus, mida, kellega ning millal vaadata tahad. Enam ei pea teleripuldi valitsemiseks võitlema pereliikmetega. Lapsepõlve lemmikutega kohtumiseks pole vaja isegi televiisorit – Apollo TVd saab samaaegselt kasutada kuus kasutajat kuni kümnel erineval ekraanil. Vajad vaid internetiühendust.

Apollo TVs on sisu igas vanuses lastele. Kui pelgad, et eelnevalt mainitud lastefilmid võivad ka tänapäeva lastele veidikene traumeerivad olla, siis ole mureta, sest Apollo TVs on lastele lai valik etendusi ning multikakanaleid (Duck TV, Smartzone, Nick Jr., Nickelodeon, Kidzone TV, Kidzone +) nii Eestist kui mujalt maailmast.