GALERII ⟩ Tartus algavad lastefilmi «Tähtsad ninad» filmivõtted

Huumorivõtmes koguperefilm jutustab loo tänapäevasest maailmast, kus peresuhteid mõjutavad innovatiivne start-up-maailm ja teised noorte jaoks olulised teemad. Filmi peaosa 13-aastast Oliveri mängib Ruben Tolk. Tema sõbra Sassi rollis astub üles Robert Aleksander Peets. Oliveri vanemate rollis on armastatud näitlejad Mattias Naan ja Saara Pius.

Režissöör Ingomar Vihmari sõnul jutustab «Tähtsad ninad» laste ja vanemate suhetest kaasaegse ja värske nurga alt, esitades küsimuse, mida on ühel perekonnal tarvis õnnelik olemiseks. «13-aastased Oliver ja Sass meisterdavad tööpetuse tunnis ninakujulise prillihoidja, mis äratab ootamatult ühe salapärase suurinvestori huvi. Samal ajal näeb Oliveri hiljuti koondatud isa vaeva, et leida uus ametikoht. Poisid on iseseisvaks äriajamiseks aga liiga noored ning nii tekibki plaan, kuidas tabada kaks kärbest ühe hoobiga: nad palkavad oma firmat juhtima Oliveri isa ning päästavad seeläbi ka Oliveri vanemate karile sõitnud abielu. Konks on aga selles, et Oliveri isa ei tea, et töötab oma poja ja tolle sõbra Sassi heaks. Algab hoogne topeltmäng, mis eskaleerub, kui poisid saavad teada, mis on salapärasel investoril tegelikult plaanis.»

Vihmari hinnangul on «Tähtsad Ninad» universaalne ja tänapäevane lugu, mis käsitleb noorte jaoks aktuaalseid teemasid, kuid teeb seda läbi värskendava huumoriprisma. «Film tegeleb ka laiemalt universaalsete küsimusega, mis on edu ja õnn tänapäeval. «Tähtsad ninad» annab võimaluse rääkida olulistest asjadest lahedal moel nii laste kui vanematega,» selgitas ta.

Tähtsate ninade tegevus toimub keskmise suurusega Eesti linnas, mis tuksub sellest läbivoolava suure jõe rütmis. Oliveri kodu asub vaiksel aedlinna tänaval, milliseid võib leida näiteks Meriväljalt või Ihastest. See on kahekorruseline maja, mis asub teiste sarnaste, kuid pisut paremas seisukorras eramajade naabruses. Oliveri majal on metsiku ilmega väike sopiline aed, milles kasvavad viljapuud ja põõsad. Üle heki kõrgub jõuka naabri uhke maja, mille pügatud muruga aias on suur bassein. Oliveri sõber Sass elab ühes paljudest kaheksakümnendate lõpus ehitatud viiekordsetest kortermajadest. Kõrghoonetega linnadžungel vastandub aedlinna unistele tänavatele – kõrgetes klaasist hoonetes tehakse tähtsaid otsuseid ja juhitakse suuri firmasid. Oliveri ja Sassi jaoks mõjub see nagu Wall Street.

«Tähtsad ninad» tootja on Nafta Films, kes on varasemalt produtseerinud koguperefilmi «Supilinna salaselts» ning eelmise aasta parimaks Eesti filmiks auhinnatud spioonipõneviku «O2» ja kes on ka sügisel linastuva Apteeker Melchiori triloogia kaastootja.

Filmi režissöör Ingomar Vihmar töötab Endla teatris lavastaja ja loomingulise juhina. Tema lavastatud on näiteks «Tramm nimega Iha» Endla teatris, «Õitseng» ja «Saatuse heidikute kuu» Eesti Draamateatris ning «Keskea rõõmud» Tartu Uues Teatris.

«Tähtsad ninad» operaator on Heiko Sikka («Eia jõulud Tondikakul», «Polaarpoiss»), stsenarist Martin Algus («Soo», «Sangarid», «Reetur»), kunstnik Anneli Arusaar («Päevad, mis ajasid segadusse», «Skandinaavia vaikus», «Bodom») ja kostüümikunstnik Jaanus Vahtra (Cannes'i filmifestivalil Grand Prix võitnud «Kupee nr 6», «November», «Viimased»). Filmi helilooja on artistinime all Leslie De Bass tuntud Leslie Laasner ning produtsent Esko Rips («O2», «Supilinna salaselts», «Apteeker Melchior»).

Filmis näitlevad Ruben Tolk, Lumi Soomets, Robert Aleksander Peets, Elo-Mirt Oja, Nora-Mia Pai, Albert Miina, Mattias Naan, Saara Pius, Mait Malmsten, Priit Loog, Lauri Nebel, Taavi Teplenkov, Kleer Maibaum-Vihmar, Janek Joost, Piret Simson, Tanja Mihhailova-Saar, Sofia Mihhailjova, Nils Mattias Steinberg, Margo Mitt, Carita Vaikjärv, Erik Soasepp, Ahto Aaremäe, Kaido Palu, Age Ploom, Juta Killing, Erki-Martin Lepik, Tõnu Kapper, Erik Vent, Max Õispuu, Margus Roosipuu ja Kaarel Nõmmik.