Sildos on kindel, et Soome esitab filmi Oscari kandidaadiks. Tema sõnul on märkimisväärne ka see, et filmi levitaja on Sony Classics Pictures, mis seisab väga palju võõrkeelsete Oscarite taga. «Ta valib väga täpselt oma maitse järgi filme, millega tööd teha. Nii et me oleme nende õnnelike seas, kellega on leping sõlmitud.»