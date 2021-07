EKSKLUSIIV ⟩ Kanal 2 eetrisse jõuab Peeter Võsa intervjuu Erika Salumäega

Peeter Võsa tagasi Kanal 2s

Eksklusiivne intervjuu Erika Salumäega lööb Kanal 2 eetris lahti uue erisaadete hooaja Peeter Võsa seltsis.

«Võib öelda, et Peeter Võsa on meedias tagasi! Natuke korralikum, tublisti kõhnem, lühikeste juuste ja muljetavaldava sportliku vormiga – vahepealsetel aastatel sisse ahmitud raamatu- ja elutarkusest kõnelemata. Vaataja jaoks on ta kogunud lugusid Eesti elu olulistest inimestest, unustatud kangelastest ja ka veel tundmatutest tegelastest. Varuks on ka mõned päris pööraselt ootamatud kohtumised,» teatab Kanal 2.

Juba õige pea on eetrisse oodata lugu Tallinna teletornist ja 30 aasta tagusest Augustiputšist ning septembris teeb Võsa juttu hulljulge saksa harrastuslenduri Mathias Rustiga, kes 80ndatel ilma loata Helsingist Moskvasse lendas.