Eesti näitleja lööb kaasa Rootsi krimiseriaalis

«Max Anger – With One Eye Open» viib meid ajaloos 25 aastat tagasi aega, kus Venemaal olid ees saatuslikud valimised. Peategelane Max Anger (Adam Lundgren) on endine sõjaväelane, kes elab rahulikku elu Rootsi konsulteerimisfirma analüütikuna ning on romantilises suhtes oma venelannast kolleegi Pashiega (Evin Ahmad).

Angeril tekib kahtlus, et Pashie on tegelikult spioon ning kui naine kaduma läheb, jätab mees kogu elu seljataha, et ta üles leida. Sagori karakter on Pashie sõber ning vene ajakirjanik, kes aitab Max Angerit naise otsimisel.

«Seriaal on küll rootsi keeles, kuid minu tegelane rääkis inglise ja vene keeles, viimast sai ka seriaaliks harjutatud,» ütles Sergei Domasjovi kehastav Reimo Sagor. «Minu kehastatud karakter Sergei on vene ajakirjanik ning Pashie tuttav, kes Max Angerit otsingutes aitab. Seriaali pääsesin tänu oma Soomes tegutsevale agendile ning casting'u läbimisele,» kommenteeris Sagor oma rolli.

Seriaali «Max Anger – With One Eye Open» kaheksa osa on saadaval Viaplay platvormil. FOTO: Sarja reklaampilt

«Idee, et on aeg, mis kujundab meie tulevikku, eriline hetk või sündmus, mis muudab maailma ning millel on tagajärjed veel mitmeid põlvkondi – see idee on lihtsalt lummav,» ütles sarja stsenarist Mikael Newihl. «Usun, et meie seriaal just selle sündmuse ja hetke ümber keerleb – hetke, mis kujundas sellise maailma, kus me täna elame – ning seda räägitakse läbi isiklike ja kaasahaaravate lugude,» lisas ta.

Rootsi krimiseriaal «Max Anger – With One Eye Open» põhineb Martin Österdahli kirjutatud menuraamatu ainetel. Sarja produtsendid olid Lejla Bešić ja Jan Marnell ning stsenarist Mikael Newihl.