Elisa uus originaalsari keskendub ühe Eesti perekonna karmile saladusele

Elisa sisuhankejuht Toomas Ili ütles, et «Süü» on järjestikus juba viies originaalsari, mille Elisa vaatajate rõõmuks ja kodumaise telemaastiku elavdamiseks ekraanidele toob. Ülipõneva ja ettearvamatu süžeega draamasarja võtted algasid juuli alguses.

«Süü» keskpunktiks on 12 aastat tagasi toimunud traagiline pisipoja surm, mis on isa Sepot ( Rasmus Kaljujärv ) ja tema ülejäänud perekonda aastaid saatnud.

Elisa uue sarja teeb veelgi märkimisväärsemaks asjaolu, et see valmib tunnustatud Briti stsenaristi ja näitleja Kate Ashfieldi loodud stsenaariumi põhjal. Nimelt sõlmisid Elisa Eesti ja Warner Brothers International Television Production (WBITVP) eelmise aasta sügisel koostööleppe, mille raames toodetakse uus kodumaine Elisa originaalsari «Süü» just WBITVP stsenaariumi põhjal.