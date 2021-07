GALERII ⟩ Noortekomöödia «Öölapsed» filmitiim tähistas esilinastust palava afterparty'ga

Noortekomöödia «Öölapsed» räägib kolmest õest, kes on jõudnud oma elus murdepunktini. Äsja gümnaasiumi lõpetanud Liis avastab, et planeeritud tulevik poiss-sõbraga ei olegi nii kindel. Vanem õde Karin on esimene pesast lahkunud pääsuke, kes püüab toime tulla tänapäeva seksistlikus ärikeskkonnas. Õdedest noorim, teismeline Jane püüab vastu hakata peoloomast sõbranna survele olla keegi, kes ta tegelikult ei ole.