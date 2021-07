KANDIDEERI ⟩ Võta osa telemängu «Kui vana ma olen?» uuest hooajast!

Kogupere-võistlusmängus tuleb saates osaleval võistlejapaaril ära arvata 6 võhivõõra inimese õige vanus, kasutades selleks erinevaid vihjeid. Kokku on saates võimalik võita lausa 10 000 eurot. Tegemist on kaasahaarava ja emotsionaalse võistlusmänguga, mis on laias maailmaski suurt populaarsust leidnud. Kanal 2 eetris olevat saadet juhib telenägu Roald Johannson.