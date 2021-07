GALERII ⟩ Filmirahvas kogunes traditsiooniliseks suvepeoks Kinomuuseumisse

«Tegemist on traditsioonilise Eesti Filmi Instituudi (EFI) suvepeoga, mida korraldatakse igal suvel, et filmirahvas saaks kokku, omavahel suhelda. Lisaks siis kutsume kohale ka meie koostööpartnerid,» rääkis EFI turundusjuht Eda Koppel.

«Elu on lill», idee autor Aleksandr Heifets

Viimastel aastatel on Eesti Filmi instituudi pidu toimunud Filmimuuseumis. Varasemalt on see toimunud ka Filmiarhiivi hoovis ja ka Viru keskuse katusekinos.