Telekanalid Eesti Kanal ja Eesti Kanal Pluss ühendavad jõud

Sada protsenti kodumaist ja omakeelset toodangut pakub kanal ööpäevaringselt, vaid vastu varahommikut paaritunnist unepausi lubades. Eetrisse jõuab saadete ja filmide paremik, mida erinevates Eesti televisioonikanalites tehtud. Eesti Kanalis on koos kõikide eestlaste lemmiktelenäod: Maire Aunaste, Reet Oja, Vahur Kersna, Ivar Vigla, Mati Talvik, Urmas Ott, Tarmo Pihlap, Peeter Võsa ja paljud teised.

Aasta jooksul näeb vaataja 8760 tundi programmi vanade tuttavate ja hästi unustatud omaaegsete kõvade tegijatega – see on programm, mis kannab õigusega kullafondi nime. Targalt tasakaalustatud programmis on nii aastakümnete vanuseid nalju, millest arusaamiseks saab vanavanematele kõikvõimalikke küsimusi esitada, aga ka neid, millest viimased omakorda lastelaste tõlkeabita hakkama ei saa. Nii ühendab Eesti Kanal ka erinevaid põlvkondi.