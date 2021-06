TREILER ⟩ Vaata esimesi kaadreid filmist, mis räägib menuka telesarja «Sopranod» eelloo

Uudis maffiasarjale «Sopranod» valmivast eelloost jõudis meediasse juba enam kui paar aastat tagasi. Sarja looja David Chase avaldas, et seriaalile tuleb filmi vormis eellugu ja 2018. aasta novembriks oli valitud ka peaosatäitja.

New Line Cinema ja Warner Brosi. poolt valminud film kannab pealkirja «The Many Saints of Newark» («Newarki pühakud») ning selle autorid on Chase koos «Sopranode» stsenaristi Lawrence Konneriga, vahendab Spekter.

Filmi tegevus toimub 1960ndate Newarkis ning keskendub afroameeriklaste ning New Jersey itaalia gängsterite verisele vastasseisule. Filmis näeb ka mitmeid «Sopranode» võtmetegelasi.

«David on meisterlik loojutustaja ning meil, nagu ka tema kolleegidel HBOs («Sopranode» kodu-telekanal – toim.) on suur rõõm, et ta on nõustunud taas külastama ning laiendama «Sopranode» universumit filmiks,» avaldas Warner Bros. Picture Groupi juhatuse esimees Toby Emmerlich toona.

Chase on filmi produtsent, režissööriks on aga legendaarsete telesarjade lavastaja Alan Taylor («Sopranod», «Seks ja linn», «Troonide mäng»). Peaosas on Alessandro Nivola («American Hustle», «Face Off»), kes kehastab «Sopranode» sarja Christopher Moltisanti isa Dickey Moltisantit (keda sarjas kunagi ei kujutatud).

Dickey on hiljuti Itaaliast USAsse rännanud karismaatiline, ent vägivaldne mees, kes armub oma isa noorde pruuti ning kantseldab kõrvalt «Sopranode» peategelast, perekonnasõbra poega, noort Tony Sopranot.

Noort Tonyt kehastab 2013. aastal varalahkunud James Gandolfini poeg Michael. Filmis mängivad veel Leslie Odom Jr, Jon Bernthal, Vera Farmiga, Billy Magnussen, Corey Stoll, Ray Liotta jpt.