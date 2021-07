Küllap teab igaüks filmi «Visa hing 2», kuid võib-olla on vähem tuntud mees selle linateose režissööritoolis: 62-aastane soomlane Renny Harlin. Aastakümneid kestnud filmikarjääri jooksul on Harlin koostööd teinud nii Bruce Willise, Sylvester Stallone'i, Samuel L. Jacksoni kui ka Jackie Chaniga. Vaatamegi, milline on olnud Hollywoodis suurfilme väntava soomlase karjäär ja viskame pilgu ka tema eraellu.