Kanal 11 ja Kanal 12 vahetavad nime

«Ettevõte on seitse kuud vana, aga areng on olnud pöörane. Aprillis omandasime täisosaluse ettevõttes Kids Network Television, mis toodab kanaleid Kidzone, Filmzone, Smartzone. Samal kuul otsustas Sony Pictures lahkuda lineaartelevisiooni turult ja müüs oma senised kanalid Sony Channel ja Sony Turbo ka meile, mis täna kannavad vastavalt nime Duo 3 ja Duo 6.»

Rosimannus avaldas saates, et 9. augustil muudavad Kanal 11 ja Kanal 12 nime ja nendest saavad vastavalt Duo 4 ja Duo 5. «Lisaks sellele käivitub ametlikult mõne päeva pärast telekanal Duo 7, mis on venekeelne telekanal,» teatas Rosimannus.

«1. aprillil käivitasime testrežiimis Duo 7 kanali, mida täna näevad veel ainult Apollo TV kliendid. 1. juulist lisanduvad STV ja Elisa ja 1. septembrist ka Telia. [...] Meie eesmärk on esmaplaanis pakkuda kvaliteetset uut meelelahutust ja vaikselt kasvatada sinna ka oma toodet,» täpsustas Rosimannus ja lisas: «30. augustist on eetris venekeelsed uudised iga päev viis korda, mida teeme koostöös vene Postimehega. Meil on ka plaan sinna lisada hilissügisel omatoodangut, et venekeelset inimest rohkem informeerida ja kaasata kohalikku ellu.»