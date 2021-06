Pierce Brosnan ütles sõna sekka ja avaldas, kellest võiks saada uus James Bond

James Bondi 25. filmi «Surm peab ootama» esilinastus on pandeemia tõttu liikunud 2021. aasta oktoobrisse. Selles kehastab legendaarset agent 007 taaskord Daniel Craig, kuid Briti näitleja avaldas juba paar aastat tagasi, et see jääb tema viimaseks.

Aastate jooksul on James Bondi kehastanud kuus näitlejat ja enne Craigi kehastas Bondi aastatel 1995–2002 Iiri näitleja ja filmiprodutsent Pierce Brosnan (68). Hiljuti avaldas Brosnan, kes tema arvates võiks Bondi rolli Craigilt üle võtta.

Daniel Craig kehastab James Bondi viiendat ja viimast korda filmis «Surm peab ootama», mis esilinastub 2021. aasta oktoobris. FOTO: Charles Sykes/Scanpix

USA meediaväljaandega People rääkinud Brosnan tunnistas esmalt, et temalt küsitakse tihti, kes võiks järgmiseks James Bondiks saada. «Vahel muutub see väsitavaks,» tunnistas Brosnan.

Samas mõistab näitleja, miks fännidele tema arvamus korda läheb, kuid tõdeb, et tegelikult tal pole aimugi, kes võiks järgmiseks Bondiks saada. Sellele vaatamata pakub ta välja kaks nime.

«Pähe tuleb näiteks Idris Elba. Idrisel on nii tugev kohalolek ja nii hea pingeline hääl. Ta oleks võrratu. Ja muidugi on ka Tom Hardy,» ütles Brosnan. Kusjuures mõlemaid mehi on korduvalt mainitud, kui jutt Craigi mantlipärijani on jõudnud.

Agent 007 kehastanud Pierce Brosnan pakkus, et uueks James Bondiks võiks saada kas Idris Elba (vasakul) või Tom Hardy (paremal). FOTO: Xavier Collin/Image Press Agency/Scanpix/AFP/Scanpix

«Aga arvan, et Daniel on jätnud nii kustutamatu jälje, et nad võivad erinevates suundades minna. Teie pakkumine, kellest saab järgmine Bond, on sama hea, kui minu oma.»

Oma James Bondi aegu meenutas Brosnan heldelt: «Need kümme aastat, kui ma seda tegin, on südamelähedased.»

Mais 68-aastaseks saanud Brosnan tegeleb näitlemisega siiani ja peagi jõuab Eesti kinodesse tema värske film «Heidikud» («The Misfits»). Põnevusfilmis kehastab Brosnan rahvusvaheliselt tuntud tippvarast Richard Pace'i. Pace'i nabivad kinni rühm tänapäeva Robin Hoode, kes panevad toime ebaseaduslikke tegusid, aga teevad seda (enamvähem) õilsatel eesmärkidel. Nad vajavad Pace'i abi, et viia läbi sajandi rööv. Filmi režissöör on meie põhjanaabrite au ja uhkus Renny Harlin.