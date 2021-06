VARSTI KINOS ⟩ Searööv murrab suvises põnevikus Nicolas Cage'i südame

Tegu näib olevat ühe Cage'i viimase aja paljutõotavama rolliga – eriti kuna viimastel aastatel on staar ringi möllanud üsna kahtlase väärtusega märulites, nagu tal aeg-ajalt ikka kombeks on. Cage'i järgmise paari aasta filmilast näib aga olevat taas veidi rohkem tõsiseltvõetavat tähelepanu vääriv: muu hulgas astub ta veel teadmata ilmumiskuupäevaga minisarjas üles mulluse Netflixi staari Joe Exoticuna doksarjast «Tiger King».

Juba sel suvel on näitlejat aga suurele ekraanile oodata süngevõitu loomasõbra-filmis «Põssa», milles üksildane trühvli-jahimees ühel hetkel oma hinnalisest kamraadist – trühvliseast – ilma jääb ning seega ka elatise kaota. Võttes nõuks siga iga hinna eest üles leida, asub ta läbi kammima kalleid restorane, kus trühvleid pakutakse, lootuses põssa jälgedele jõuda. Võib aimata, et ka mehe enda minevik on restoraniäriga seotud, ent kuidas täpsemalt, selgub juba kinos.