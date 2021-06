SÄUTSUMÄSU ⟩ Miks küll meesnäitlejad Hollywoodis oma pikkuse kohta valetavad?

Olgugi et pikkus pole Hollywoodis n-ö mehe mõõt ja Tom Cruise'i näitel võiks väita, et ka 170 cm pikkune näitleja võib kinolinal peakangelaseks tõusta, siis on teada, et lühemat kasvu meesnäitlejad on pikemat kasvu kolleegide kõrval staarirollide konkurentsis tagapool. Päris lühikestel meestel on aga klassikalistes Hollywoodi lugudes lootust napsata endale kas kõrvalroll või koomiline peaosa – nii on läinud 147 cm pikkusel Danny DeVitol. Neil, kes aga jäävad paar päkapikkust keskmisele kasvule alla, on oht jääda lihtsalt keskpäraseks ning pole siis imestada, et sellised näitlejad vähemalt paberil oma pikkust veidi kasvatavad, lootuses vähemalt esimestest rollikatsete voorudest läbi saada, lootuses, et nende talent ja karisma casting-bossidega silmast silma kohtudes kõiki pahviks lööb.