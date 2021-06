VARSTI KINOS ⟩ Hakkas palav? Liam Neesoni jäine rekkamärul jahutab maha

Kaugel Kanada põhjaosas asuvas teemandikaevanduses toimub gaasiplahvatus ning hulk kaevureid jäävad kaevandusse lõksu. Neil on vaid 36 tundi aega, enne kui õhk ja veevarud otsa lõppevad. Viissada kilomeetrit eemal saab kogenud päästeoperatsioonide juht Goldenrod (Laurence Fishburne) ülesandeks toimetada päästmiseks vajalikud masinad kiiresti suurte veoautodega üle pika ja ohtliku jääraja. Üheks autojuhiks palkab ta veteransõitja Mike McCanni (Liam Neeson) koos tolle mehhanikust venna Gurtyga (Marcus Thomas). Algab ohtlik tee kaevanduse poole, kus Mike'ile saab selgeks, et mitte kõigil teekonda alustanutest ei ole soovi, et päästmine õnnestuks ja nii tuleb tal hakata võitlema nii aja, loodusjõudude kui ka kurjategijatega.