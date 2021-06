Tartu armastusfilmide festival võtab fookusesse teaduse

Teadusega otsesemalt või kaudsemalt seotud filmid ja üritused on kavas 2.–7. augustini, kui Tartu Raekoja platsist saab taas Eesti suurim vabaõhukino. «Läheneme teadusele armastuse kaudu, et aidata seda populariseerida nii laste kui täiskasvanute seas,» ütles Tartuffi juht Kristiina Reidolv. «Ühtlasi on see kummarduseks Tartule kui teaduspealinnale,» lisas ta.