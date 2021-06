Apollos jõudis letile raamat, mis aitab rajale iga algaja turundaja

Vastus sellele küsimusele on tegelikult imelihtne, neil on pakkuda just seda, mille on unustanud paljud nimekad autorid ja valdkonna korüfeed – esimesed kogemused ja vahetud tunded, mida pakub iga võit ja mida pakub ka edutult läbi katsetatud „vettpidav“ turundusstrateegia või -kampaania. Seega on tegemist raamatuga, mille autoritega ja nende kogemusega on lihtne samastuda ning mida lugedes tekib tunne, et kui suutsid nemad, siis suudan ka mina.

Raamatu üks autoritest Erkki Kubber kommenteerib, et selle teose loomise idee tekkis, kui nad koos Meriliga tegid mõni aeg tagasi sotsiaalsetele ettevõtetele turundus- ja müügialast programmi, kus katta püüti äärmiselt lihtsaid baasteadmisi, ent selgus tõsiasi, et ka need baasteadmised turundusest on paljudele üsnagi uued. „Antud kogemuse pealt kirjutasime kokku lihtsa käsiraamatu, mida oli väga mugav koolitades ja nõustades kasutada, kuid samas oli näha, et palju väärt ja vajalikku infot jäi kogumikust välja. Siis jõudsimegi mõtteni koostada oma märkmetest ja kogemustest üks korralik kasutatav raamat just algajatele,“ ütleb autor lisades, et tegelikult on ju ka varasemalt kirjutatud palju häid turundusalaseid raamatuid tunnustatud oma ala professionaalide poolt ning nad on nendest ise palju teadmisi omandanud, kuid see, kuidas need autorid mõtlevad jääb paraku siiski kaugeks neile, kes alles teevad oma esimesi samme selles valdkonnas. „Nendest raamatutest on keeruline võtta üle edasiarendusi, kui tegelikult on oluline paljudele info, kuidas üldse startida ja teha seda võimalikult lihtsalt, kuid targalt!“