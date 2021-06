TUNNUSTUS ⟩ Briti leht soovitab vaadata Eesti dokki absoluutsest teatrivõhikust

Režissöör Marta Pulga ja Kinoteatri koostöös valminud «Elu täis draamat» väärib loo autori sõnul vaatamist, kuna see on väga vahetu. «Alissija on vaheldumisi frustreeritud, endast väljas ja inspireeritud neist 224 lavastusest, mis ta ära vaatab. Kohati hakkab tema heaolu pärast lausa mure, kui ta mõtiskleb erakordse otsekohesusega oma koha üle maailmas. Tema kogemusega on lihtne samastuda: alates piinarikka komöödia ära kannatamisest, mis meeldib näiliselt kõigile peale sinu, kuni enese jõulise äratundmiseni laval dilemaade küüsis olevas tegelases. See on haaravalt isiklik lugu ning hea sissevaade Eesti teatriellu,» seisab arvustuses.