UUS FESTIVAL ⟩ Animist Tallinn toob publiku ette 38 filmi üle maailma, mida kinos juba ei näe

Animist Tallinn on uus iga-aastane rahvusvaheline animafestival, mis pakub korraldajate lubadusel publikule ülevaadet viimase aja parimatest filmidest, väärtustades animatsiooni kui kunstiliiki, propageerides loovat mõtlemist ning aidates kaasa Eesti animatsiooni levile. Festivali keskuseks on Eesti Kunstiakadeemia, kus toimuvad filmiseansid, töötoad, loengud ja kohtumised autoritega. Ülikooli ümbrusesse jäävad mitmed teisedki linastuspaigad, sealhulgas atraktiivne ja arenev Põhja-Tallinn.

«Festivali meeskond on väga positiivselt üllatunud, et meile laekus nii palju filme, kuigi festival toimub esimest korda. Võistlusprogrammidesse valitud filmide teemad peegeldavad hästi seda ruumi ja olukorda, kuhu filmide autorid on viimasel ajal tänu maailmas toimuvale sattunud. Nelja seina vahel aega veetes on nad mõtisklenud lapsepõlvetraumade üle ja meenutanud kauneid puhkusemälestusi nii minevikus kui kujutlustes. Üheks läbivaks teemaks on sotsiaalse suhtluse igatsus – meeleheites ollakse valmis suhtlema kasvõi kodutehnikaga – ning lahendusi ja rahu leitakse mere avaruses või kosmose kõiksuses,» kirjeldab programmijuht Kamila Kučíková võistlusprogrammi valitud filmide peamisi teemasid.