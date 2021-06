Prantsuse komöödiasugemetega krimisarja «Lupin» teise hooaja tulek tegi Netflixi Eesti edetabelis samasuguse puhta töö nagu esimenegi. Voogedastuskeskkonna läbi aegade kõige vaadatum mitte-ingliskeelne uudissari jõudis aasta alguses esimese kuu jooksul 70 miljonisse kodusse üle maailma – paistab, et sama stsenaarium kordub nüüdki, sest seriaal on hüpanud Netflixis esikohale pea kõikjal maailmas .

Edulaine on väga soodsalt mõjunud peaosatäitja Omar Syle, kelle vastu tunnevad nüüd üha suuremat huvi nii Hollywoodi stuudiod kui ka avalikkus: äsja ilmus suur portreelugu The New Yorkeris ning eile käis mees külas Jimmy Kimmeli jutusaates. Selgub, et prantslane elab juba paarteist aastat koos perega Ühendriikides ning õppis inglise keele selgeks Kardashianide tõsielusaadet vaadates.