TREILER ⟩ Armunud Megan Fox ja rokkar Machine Gun Kelly mängivad põnevikus mõrvarit ja ohvrit

Äsja treileri üllitanud Lionsgate'i stuudio suvine judinatekitaja räägib mitmest otsast pingestatud loo FBI agendi ning Florida reapolitseinike ühisest jõupingutusest sarimõrvari tabamisel, kellest on jäänud maha kohutav laipade rida. Ei lähe kaua, kuniks üks politseinikest aga satub isegi psühhopaadi sihtmärgiks ning peab asuma iseenda ellujäämise nimel võitlema.

Vaata treilerit:

Kui muidu paistab tegu olevat küllaltki ebaoriginaalse looga – kõigele lisaks on filmi treilerile tulnud netis tagasisidet, et see kogu filmi sisuliselt ära näitab –, siis väärib tähelepanu näitlejaskond, kes selles verises möllus kaasa teeb.

Tapamasinast psühhopaati kehastab rokkar Colson Baker, kes on tuntud artistinime Machine Gun Kelly all. 31-aastase muusiku jaoks on tegu esimese suure filmirolliga, ehkki näitlejana on ta tuntud päris mitmest filmist: Netflixi hittfilm «Bird Box» ja Judd Apatow mullusest komöödiast «King of Staten Island». Põhiliselt on mees muidugi tuntud muusikavideotest.

Tema küüsi satub politseiniku rollis üles astuv 35-aastane filmitäht Megan Fox, kellega rokkaril sellesama filmi võtetel armusuhe tekkis. Paar on armunud ja koos tänaseni.

Megan Fox ja Machine Gun Kelly iHeartRadio Music Awards galal 27. mail 2021, kus muusik pälvis aasta parima alternatiivroki albumi auhinna. FOTO: Chris Pizzelo/Scanpix

Fox astus üles ka muusiku pala «Bloody Valentine» videos:

Huvitaval kombel pole mõnes mõttes aga kõnealuse filmi peaosas neist ei üks ega teine, vaid hoopiski 66-aastane vanameister Bruce Willis, kes mängib filmis teenekat föderaalagenti, kes tõenäoliselt lõppkokkuvõttes kogu juhtumi pärast pisikest madinat ära lahendab. Nagu mõnel pool on ka märgatud ja ära märgitud, siis – tõepoolest – ei olegi superstaarist märulimees enam oma osalusega filmide puhul peibutuspart number üks ning antud juhul on levitiim otsustanud filmi müüa pigem rokkari isikuga. Ei saa ka salata, et vanuigi ühetaoliste rollide rööpasse vajunud Willise viimaste aastate filmivalikud pole kiita ning kvaliteedimärgina tema nime juba aastaid arvestada ei saa, ehkki üksikuid erandeid leidub.

Willise viimase aja rollivalikute heaks näiteks on mullune tulnukaulmekas «Breach», milles mängib teiste seas ka eestlane Johann Urb: