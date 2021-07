HEA TEADA ⟩ Kui palju kannatab planeet Netflixis sarjade vahtimise pärast?

Üks tund kodustest või nutiseadmetest videote striimimist võrdub ökoloogilise jalajälje poolest sellega, kui kolm korda elektrikannuga vett keeta, selgub hiljutisest The Carbon Trust keskkonnauuringust. Arvuliselt jõuti järeldusele, et tund aega videote vaatamist jätab atmosfääri 55g süsihappegaasi. See kehtib siis mitte üksnes Netflixi, vaid ka YouTube'i ning mistahes muu videosisu tarbimise kohta, mida inteneti vahendusel striimida saab.