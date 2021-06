«Žiguliga isamaal» täna: kuidas pudelitest saun või suvila ehitada

«Žiguliga isamaal» saatesarja jooksul sõidavad Robert Rool ja Kristjan Ojang läbi kõik 15 Eesti maakonda. «Minu ja Robi sõiduvahenditeks on juba vanad tuttavad: roheline 1973. aasta VAZ-2101 ja valge 1986. aasta VAZ-21063,» sõnab saatesarja autor Kristjan Ojang.

Enim materjali jõuab vaatajateni Lõuna-Eestist ja Ida-Virumaalt, kuid väga palju toredaid inimesi ja omapäraseid kohti näeb ka Eesti saartel, eriti Hiiumaal. Kilomeetrites on meeste teekonna pikkus ligikaudu 3500 kilomeetrit, mis Eesti väiksust arvestades on üllatavalt suur number. Aga kui ringi tiirutada ja peaaegu iga nurgataguse taha kiigata, siis tuleb mõnituhat kilomeetrit üsna ruttu täis.

«Igal pool Eestist leidub inimesi, kollektsioone või esemeid, mida poleks eales uskunud, et selliseid Eestis või maailmas laiemalt üldse olemas on,» ütleb Robert Rool.

Saatesarja käigus püstitavad mehed ka ohtralt isiklikke rekordeid. Kõige madalam koht, kuhu reisisellid oma Žigulidega satuvad, on 15 meetrit allpool merepiiri. Kõige kallim masin, mille juhikohale nad istuvad, maksab umbes 50 miljonit eurot. Kõige võimsam auto, mida kohatakse, on 500-hobujõuline Lada, mis kiirendab nullist sajani kolme sekundiga. Kõige sügavam järv, kus ujutakse, on 38 meetrit sügav Rõuge Suurjärv. Kõige suurema plahvatuse tekitab 7000 tonni lõhkeainet. Lisaks tutvutakse eriliste ja vanade sõidukitega.