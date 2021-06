Kannibali-skandaali sattunud filmitäht Armie Hammer läks võõrutusravile

34-aastane näitleja lasi end mai lõpus arvele võtta Florida võõrutuskliinikus, vahendab kõmuleht TMZ . Võõrutust vajab ta kuuldavasti mitmest pahest alates alkoholist ja kuni seksisõltuvuseni välja. Näitleja, kes on kahe väikese lapse isa, on lubanud ravile jääda nii kauaks kui vähegi tarvis, et taas terveks saada.

Hammer on viimased kuud end peitnud ja ilmselt siis ka alkoholi ja mõnuainete abil «tohterdanud» Caymani saartel, et mitte sattuda ajakirjanike küüsi. Maikuus olevat ta andnud oma võõrdunud (käsil on lahutus) abikaasa Elizabeth Chambersile teada, et on valmis oma peidupaigast väljuma ja taas inimestega suhtlema, ent käib enne seda ravil ära.