VIDEO ⟩ Kas märkad Päärut? Vaata esimesi kaadreid Netflixi sarjast «Viikingid: Valhalla»

Pääru Oja mängib seriaalis tegelast nimega Arne Gormsson, keda võib näha sarja 10 episoodis (kokku 24 osa). Sellest võib järeldada, et Oja tegelase elulõng võib olla viikingile kohane ning tema elupäevad vaprale viikingile kohaselt juba eos loetud. Võimalusi on siiski veel: eestlase tegelaskujule võib vabalt osaks saada ka võimalus kaugele ära seilata või midagi muud romantilist, ent säärase lahenduse tõenäosus on sarja vägivaldset olemust arvestades pigem väike.