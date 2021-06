Kuidas ka suvel oma lemmiksaadetel silma peal hoida? Võta Apollo TV kaasa nii suvilasse kui randa

Kuidas võiks kaasaegse eluviisiga inimene aga võimalikult mugavalt lahendada oma tele- ning internetiteenused ning miks võiks just Apollo TV koos digiboksi ja piiramatu internetiga olla sel suvel sinu parim reisikaaslane?

Sina otsustad, kus ja millal action toimub!

Iialgi ei ole olnud nii lihtne ostelda mugavalt e-poes, teha rahuliku südamega kaugtööd või nautida oma lemmiksarju Eesti erinevates nurkades, ilma kaabliga internetiühenduse pärast muretsemata. ApolloTV digiboksi ja interneti võid üles seada ükskõik, kuhu hing ihaldab – olgu selleks maakodu, sõbra suvila või hoopis telk keset metsa. Kusjuures, ApolloTV sisu saad nautida ka teistes Euroopa riikides!

Kui tavaliselt ei ole võimalik telerist otsesaadet vaadates puhkehetke teha, siis ApolloTVga seda muret enam ei ole. Suvel juhtub ikka, et saate kõige huvitavamatel hetkedel tuleb äkitselt vahele mõni kiire toimetus või üllatab sind hoopis ootamatu külaline. Nüüd ei pea õnneks ühestki kaasahaaravast hetkest ilma jääma – pane vaid saade pausile ning jätka siis, kui sulle sobilik! Kusjuures, Apollo TV pakub Eestis esimesena võimalust otsesaateid pausile panna ning ka teistest kaablivabadest teleteenusest pikemat, 14-päevast järelevaatamist.

Teleteenust saab nautida terve pere

Apollo TV valikus on põnevat sisu kogu perele – alustades tõsielusarjadest ja märulifilmidest kuni multikateni välja. Muideks, samaaegselt saab teenust kasutada kuus kasutajat kuni kümnel ekraanil, mis teeb teleteenuse eriti mugavaks suurperedele. Ent miks mitte jagada Apollo TVd ka sõprade või sugulastega, ilma, et peaks TV-teenust erinevatele kasutajatele ümber paigutama. Ka Apollo TV selge ning täielikult eestikeelne kasutajaliides teeb sisu vaatamise eriti mugavaks eri vanuses kasutajatele.

Üle 50 telekanali Eestist ja välismaalt

Kas teadsid, et Apollo TVl on Baltikumi kõige võimekam Android TV 4K digiboks? Selle kaudu on nüüd võimalik ükskõik kus nautida üle 50 telekanalit, laia valikut nii Eesti kui ka välismaa filme ning püsivalt eksklusiivset sisu. Kui lapsele võib leida näiteks kaasahaaravat ja harivat lastesisu nii kodu- kui välismaalt, siis enda sooja suveõhtut võid sisustada näiteks ainulaadse loodussisuga 4K telekanalist LoveNature 4K, Eesti filmiklassikaga või hoopis mõne kontserdielamusega kanalilt Stingray iConcerts.

Parim valik mitte ainult suveks!

Kui suvi on läbi, siis Apollo TV jääb – tegelikult on see liikuva eluviisiga inimestele ka aastaringselt ideaalne lahendus. Seega võid suve lõppedes rahulikult ka pikemaks maale kodukontorisse jääda! Koju naastes saad mugavalt interneti ning digiboksi kaasa võtta ning seejuures ei pea sa muretsema teleteenuse ümberpaigutamise pärast.