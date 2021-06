VAATA ENNE TELE-EETRIT! ⟩ Tuliuued kodumaised saatesarjad eksklusiivselt ettevaadatavad Apollo TV-s

Äsja on filmilindile salvestatud kolm kodumaist telesarja, mis toovad Eesti inimeste kodudesse põnevust. Uue sisu hulgas on mõnusalt suvehõngulisi seiklusi kõikvõimalike sõiduvahenditega, aga ka Eesti inimeste inspireerivaid lugusid.

Kõlab põnevalt ning tunned, et sooviksid juba kiiresti vaatama asuda? Apollo TV-l on häid uudiseid! Kodumaise teleteenusena tahame pakkuda eestlastele rikkalikku valikut põnevaimatest eestimaistest saadetest ja sarjadest – ehkki uue sisu tele-eetrisse jõudmiseni on veel aega, on just Apollo TV klientidel eksklusiivne võimalus vaadata neid juba enne teisi. Muideks, ilusate suveilmadega ei pea vaatamiseks toas istuma – üle õhu töötava Apollo TV võib endaga kaasa võtta nii päevitustooli, randa või ka metsa!