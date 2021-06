Millised on põnevaimad tõsielusaated üle maailma? 3 parimat vaatamissoovitust Apollo TV-lt

Isegi, kui seda tunnistada ei taha, siis tõenäoliselt on enamik inimestest ühel või teisel hetkel oma elus andunult mõnda reality show’d vaadanud. Võibolla oled Sa isegi pärast Eesti oma „Rannamaja“ vaatamist mõelnud, et hea meelega tahaks leida midagi sama meelelahutuslikku, ent ei tea, kust otsida? Ning kui tahaks pista nina tundmatusse maailma ning näha päriselu teistes maades, siis kust alustada?

Uue põlvkonna teleteenus Apollo TV on oma valikusse kogunud ka parimad palad tõsielufännidele – soovitame 3 parimat kanali põnevamaid saateid, leidmaks uusi lemmikuid nii kodu- kui välismaisest tõsielutelevisioonist.

Kanal TLC on tõsielusaadete kuldvaramu, mille parimate paladega on isegi eestlased – eriti nooremad inimesed – võrdlemisi hästi kursis. USA tõsielukanalis on saateid seinast seina: 90 päevaga abiellumisest liliput-staaride pereeluni, ülekaalulise inimese muredest pulmakleidi valimiseni.

„90 päeva pulmadeni“ – Selles saates saavad võimaluse rahvusvahelised paarid! Saatesse saavad kandideerida vaid USA kodanikud, kes on leidnud endale elukaaslase välismaalt ning soovivad abielluda. Välismaalt pärit kaaslased saavad 90-päevase viisa ning võimaluse tutvuda oma tulevase kaasaga. Otsus on raske: tuleb kas abielluda või naasta kodumaale.

„Dr. Pimple Popper“ – Dermatoloog ja internetikuulsus doktor Sandra Lee ravib patsiente, kes kannatavad ainulaadsete nahahaiguste käes. Vaatajateni tuuakse igasuguse filtrita nii mustpead, tsüstid kui neile seni teadmata nahahaigused. Doktor on kogunud palju kuulsust Youtube’ist ja Instagramist, kuhu ta on laadinud üles suurel hulgal videoid, mis pakuvad erilist naudingut neile, kellele meeldib vaadata punnide ja tsüstide pigistamist.

Eesti telekanal Kanal11 toob vaatajateni üllatavalt palju põnevat reality’t. Seksist kohtinguteni, kuulsast Kardashianide perekonnast inimeste kehade lahkamiseni – põnevuse puudumist ei saa küll keegi selle kanali telekavale ette heita. Mida siis täpsemalt vaadata, kui hing nõuab tõsielu?

„“ – Tõestisündinud lood seksiäpardustest, mille tagajärjel on inimesed vajanud kiirabi. Zombi maailmalõpu-fantaasia muutub õudusunenäoks, koduperenaise kodune spaa osutub ohtlikuks ja piloot ei leia lahendust oma tervisehädale.

„Vallaline kaunitar: Austraalia“ – Tegu on pesuehtsa kohtingusarjaga Austraalia kastmes. Särasilmsel Ali Oetjenil ei õnnestunud armastust leida Austraalia esimese poissmehe Timiga ega ka paradiisist leitud ameeriklase Grantiga. Nüüd saab kaunis Ali uue võimaluse vallalise kaunitarina. Tema südame pärast asuvad võistlema 18 meest. Lootusetu romantiku Ali tee saab olema täis naeru ja pisaraid ning loodetavasti ka suurt armastust.

Kes ütles, et reality on seotud vaid inimloomusega? Love Nature on tõsielukanal loomariigist. Erinevalt teistest kanalitest on sealne sisu eranditult hariv. Seega saab saateid nautida süümepiinavabalt, ent samas jätkub põnevust ja suhtedraamasid küllalt ka loomariigis!

„Big Cat Country“ – Saade viib vaatajad seiklusele Lõuna-Aafrikasse Sambiasse, kus Luangwa orus leiab aset tõeline lõvide seebiooper. Filmijad järgnevad lõvidele nii öösel kui päeval ning toovad vaatajateni kõik keerdkäigud kolme lõvidünastia elust.

„Turtle Beach“ – Apollo TV kasutajad saavad ekraani vahendusel osaleda murrangulisel teaduslikul ekspeditsioonil, kus rahvusvaheline teadlaste rühm uurib looduse üht haruldasemat ja tähelepanuväärsemat sündmust. Ekspeditsiooni käigus näevad vaatajad kümnete tuhandete merikilpkonnade kogunemist Costa Rica rannikule – ekspeditsiooni staariks on üks maailma arvukamaid, ent samas vähe uuritud oliiv-ridley merikilpkonn.