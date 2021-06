Eelmisel nädalal kinoekraanidele jõudnud «Kurja kutsumine 3: Saatan sundis mind seda tegema» (The Conjuring: The Devil Made Me Do It) on eriline maiuspala õudukafännidele, kes ammu oodanud võimalust pimedas kinosaalis värinaid kogeda. Filmi on värske kinostatistika kohaselt Eestis näinud 3333 inimest ja maailma kinokassades on see teeninud võimsad 33 miljonit dollarit. Kel plaanis filmi vaatama minna ja kel film nähtud, see leiab enda jaoks kindlasti nii mõndagi põnevat järgnevatest filmifaktidest, mis avavad hittõuduka kaadritaguseid.