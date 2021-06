Tarantino on ikka rääkinud, et tahab oma karjääri lõpetada väärika noodiga. Tema viimaseks, järjekorras üheksandaks filmiks oli paari aasta eest tulnud ja auhindu võitnud «Ükskord Hollywoodis». Filmil läks nõnda hästi, et nüüd tundub lavastajale, et äkki sobiks hoopiski see paremini tema karjääri lõppakordiks.