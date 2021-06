Peeter Rebase nõukogude geidraama esilinastub San Francisco vikerparaadi ajal

«Mul on raske ette kujutada paremat kohta ja aega USA esilinastuseks, kui seda on legendaarne Frameline, ikooniline Castro Theatre ja veel pride'i päev. Ootan seda hetke kannatamatult ning loodame koos peaosaliste Tom Priori ja Oleg Zagorodniiga ka ise sellest sündmusest kohapeal osa saada,» kirjeldab Peeter Rebane oma emotsioone seoses esilinastusega ookeani taga.

Frameline filmifestival toimub sellel aastal 45. korda, tegu on maailmas kõige kauem toimunud LGBTQ+ filmifestivaliga, mis toimus esimest korda 1977. aastal. Lisaks filmifestivalile on rikkaliku ajalooga ka Castro kinomaja, mis alustas filmide näitamist 1910. aastal ning teeb seda praeguses asukohas alates 1922. aastast ning mis on üks San Fransisco äratuntavamaid maamärke.