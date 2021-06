VAATA SAADET ⟩ Roald Johannson kihutab suitsevate rehvide ja bensiiniauru maailma

Niipea kui päike taas kõrgelt paistma hakkab ja sile asfalt lume alt välja sulab, annavad esimesed kevadekuulutajad juba kuuma: need on meie vabariigi kõige kirglikumad driftijad, kes on pidanud pika talve garaažis veetma, kuid nüüd saavad oma poleeritud velgedega vana bemmi lõpuks ribadeks sõita. Roald Johannson viib meid maailma, kus suitsevad rehvid ja bensiiniaur on igapäevane maagia.