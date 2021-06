FILMIKÄGU ⟩ Tambet Tuisk: mulle meeldib võtta rolle, kus on võimalus läbi kukkuda

Andrus Kivirähki samanimelisest näidendist tuntud rolli mängis aastaid teatrilavadel Martin Veinmann. «Ma vaatasin kümme-viisteist aastat tagasi seda lavastust teatris. Mäletasin neid nägusid ja kujundust. Aga mulle meenus see, et Martin Veinmann oli minu lavakõne õppejõud ja ta ütles ühe sellise mõtte, et ükski elav organism mõttetusi pikalt ja soravalt ei räägi. Ehk siis selle Indreku tegelase kohta: temal on ikkagi mölapidamatus, kõige kohta on tal midagi öelda,» meenutas näitleja. «Seda on jube mõnus vaadata, sest tegelikult me saame ju aru, kas on tühi jutt või ei ole.»