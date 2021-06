VAATA SAADET ⟩ «Kolm naist Karavanis» täna: nahkpükstes kavalerid, öö metsas ja Hitleri suvila

Millest saade räägib?

Kogu möödunud koroonakevade nelja seina vahel isolatsioonis istunud naised otsustavad, et nemad peavad reisile saama. Maksku mis maksab! Ainult et tegelikult ei saa nad üldse palju maksta ja reisimisega on ka keerulised lood, sest isolatsioon on rahakoti õhukeseks söönud ja enamik riigipiire on ju kinni. Nii otsustavad Carola Madis, Eeva Esse ja Kethi Uibomägi, et kulude kärpimiseks tuleb neil rentida autokaravan, millega minnakse vallutama Baierimaa võluvaid alpikülasid.