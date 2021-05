«Kasvasin üles koos Monty Pythoniga. Mulle tundus see tapvalt naljakas – ja tundub tänini,» sõnas superstaarist Taani näitleja Mikkelsen Priimäele. «On üks vana ütlus, et huumorit tuleb võtta väga tõsiselt. Tegelasel peab olema eesmärk. Tegelased muutuvad lapsikuks, ebaõiglaseks, irratsionaalseks, aga kui nad usuvad iseenda eesmärki nii kindlalt, siis on kogu üritus väga naljakas.»