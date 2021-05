SUVEHOOAEG ⟩ TV3 üllatab slaavi romantikaga: Vene poissmees ja Ukraina seebikas

«Tegemist on südameid põksuva paneva aegumatu armastuslooga, mille keskmes on kaunis neiu Katerina, keda on kasvatatud tõeliseks daamiks, kuigi tegelikult on noor naine pärisori. Ukrainas 2019. aastal valminud teleloos on suuri tundeid, intriige, kirge, reetmist ja saladusi, mille raamiks on köitev pildikeel: luksuslikud interjöörid, lummavad loodusvaated, imelised detailid ning lisaks ka suurepärased näitlejad,» tutvustab saatekava.