SAATELÕIK ⟩ Kristiina Ojuland rassis koroonasuvel kolm kuud köögis: päris raske oli selle tööga hakkama saada

«Koroonaaeg on näidanud seda, et inimesed ikkagi vajavad suhtlemist. Nad tahavad väljas käia. See suvi oli selles mõttes meil hea, et oli avatud. Aga üllatus oli mulle suur, kui korraga oli mul 50 inimest õue peal. Päris raske oli selle tööga hakkama saada. Ma ise tegin ju köögis süüa – kogu selle suve, kolm kuud. Iga päev vähemalt 12 tundi köögis jalgade peal, siis veel hommikused koristused ja toiduainete muretsemine. Ma mõnikord mõtlen, et kas ma tõesti tegin seda ise. See oli väga suur töö,» rääkis Ojuland.