TREILER ⟩ Eestis filmitud Soome sarja «Mädaõunad» saab nüüd meilgi vaadata

Sarja tegevus toimub 1970. aastate Soomes, kus ühiskonna norme eiravaid naisi tembeldatakse kohmakateks mädanevateks õunteks, kes saadetakse üksikule saarele ravile. Paeluva loo keskmes on Soome üliõpilasaktivist Onerva, kes saadetakse tema tahte vastaselt saarel asuvasse vaimuhaiglasse. Agressiivseks ja hüsteeriliseks diagnoositud Onerva hakkab peagi kahtlustama, et haiglas pole kõik nii nagu paistab.

«Ilukirjanduslik sari käsitleb nii tolleaegsete naiste õigusi kui ka patriarhaalse ühiskonna võimu ja pakub vaatajatele tõsielust inspireeritud psühholoogilist põnevust. Sarja temaatika ja olustik on kahtlemata paeluvad, kuid märkimist väärib ka asjaolu, et kogu sarja tegevustik on filmitud Eestis: Kosel Ravila mõisas, Paldiskis ja Aegna saarel. Lisaks sellele osales hulganisti eestlasi nii kaamera ees kui ka taga,» sõnas Elisa sisuhankejuht Toomas Ili.