TÄNA ÕHTUL ⟩ Kuulsused räägivad Anneli Lahe saates, kuidas koroona nende elu pea peale pööras

«Elu on täis kogemusi, takistusi ja muutusi. Paljude jaoks meist pole muutused üldsegi teretulnud nähtus. See võib harjumuspärase stabiilsuse vägagi kõikuma panna. Kui aga vaadelda muutusi veidi teise nurga alt, siis eneselegi ootamatult võivad needsamad muutused olla hoopis meie uuteks võimalusteks,» leiab saatejuht Anneli Lahe.

«Juba rohkem kui aasta on maailm tavapärasest toimimisest väga kaugel. Riigid läksid lukku, lennukid ei lennanud, tavapärane suhtlus asendus virtuaalsusega. See oli paljudele šokk ning tuli hakata leidma uusi võimalusi, et mitte kaotada mõistust. Paljud lahkusid linnadest ja asusid otsima elu võimalikkust maal. Just seda teed läks ka tuntud eesti muusik, tunnustatud jazztrummar Reigo Ahven, kes sai eelmise aasta 13. märtsil «sünnipäevakingiks» eriolukorra riigis,» seisab saate tutvustuses.