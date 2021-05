VIDEO ⟩ Eeva Esse avasketš: sõltuvusse võib jääda õige kummalistest asjadest

«Sõltuvusse võib sattuda kohvist, narkootikumidest või seksist, aga ka õige kummalistest asjadest. See, et Jüri Ratas on sõltuvuses EKRE poliitikutest, ei ole veel kõige veidram sõltuvus. On täheldatud sõltuvust lemmikloomade lakkumisest, klaasi söömisest, juuste katkumisest, kilemullide puruks pressimisest, tööle hilinemisest, jääkuubikute lutsimisest ja isegi oma surnud abikaasa tuha nina kaudu sisse tõmbamisest,» seisab saate tutvustuses.