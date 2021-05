Film räägib ambitsioonikast moedisainerist Eloise'ist (Thomasin McKenzie), kes püüab kohaneda Londoni hektilise eluga. See ei lähe tundliku natuuriga neiul aga kuigi ladusalt ning kõige krooniks algab tema peas ühel hetkel toimuma kummaline maskeraad, mis lennutab teda ajas tagasi kuumadesse 60ndatesse, kus temast saab oma vaimusilmas glamuurne ööklubilauljatar Sandy (Taylor-Joy). On see kõik tema fantaasia või on asjasse segatud tumedad jõud?