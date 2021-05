FOTO: Epic Drama

Kaheksaosaline minisari „Valge printsess“, mis esilinastub Epic Drama eetris 26. mail, põhineb Philippa Gregory samanimelisel romaanil, mis kirjeldab võimuvõitlust krooni taga seisva naise perspektiivist.

Minisari, mis on otsene järg kolmekordsele Kuldgloobuse nominendile „Valge kuninganna“, keskendub Yorki Elizabethi ja Henry VII abielule, mis võis küll lõpetada Rooside sõja, kuid poliitiline ja emotsionaalne lõhe kahe tegelase vahel viib uute konfliktideni. Heidame oma artikliga pilgu selle perele, armastusele ja reetmisele keskendunud sarja kulisside taha.

FOTO: Epic Drama

Ajalooline taust: kes täpsemalt oli valge printsess?

Kui ajada Tudorite troonile pääsemise ning Yorki ja Lancasteri suguvõsa vahelise kuningliku võimuvõitluse – mida tuntakse Rooside sõjana – lõpu jälgi, jõuab välja Elizabeth Woodwille’ini, Yorki Elizabethi emani, kes sõlmis liidu leedi Margaret Beaufortiga, Lancasterite suguvõsa kõige kuninglikuma liikme, Henry Tudori emaga, et viimase poeg Yorki Elizabethiga paari panna. Kirjete kohaselt oli Elizabethi ämm leedi Margaret pärast pulma printsessi peale armukade, kuna ta tundis, et ta ei suuda käest anda oma ainust poega, kellega Elizabeth oli õnnelikus abielus. Elizabeth tõi ilmale seitse Henry VII last, kuid Katherine, viimane neist, ei elanud päevagi ning Elizabeth ise suri oma 37. sünnipäeval sünnitusjärgse infektsiooni tõttu. Legendide järgi oli tegemist lahke ja hooliva naisega, keda peeti kauniks. Fakti, et Henry VII tõesti armastas teda, illustreerib kõige paremini tema matus: kuningas, kes oli maine poolest ihne, korraldas talle luksusliku ärasaatmise. Ta ei abiellunud kunagi uuesti.

FOTO: Epic Drama

Printsess ekraanil

Kuigi „Valge kuninganna“ pälvis kriitikute tunnustuse, ei plaaninud sarja tootnud BBC sellele järelsarja vändata. Rohelise tule andis hoopis Ameerika televõrk Starz, kes kaasas sarja loomisesse ka originaalautorid. Stseenid võeti üles Bristolis, kus produktsioonistuudiosse The Bottle Yard Studios ehitati spetsiaalselt selle sarja tarvis viisteist omavahel ühendatud võtteplatsi, mis esindasid Westminsteri palee eri osi. 200-pealisel meeskonnal kulus seitse nädalat, et ehitada võttepaigad, mille kõigi detailide kohta tehti ajaloolise täpsuse tagamiseks põhjalikku uurimustööd. Filmiti ka väljaspool, näiteks Henry VII ja Elizabethi pulm jäädvustati koos saja taustanäitlejaga Bristoli katedraalis.

Kui juba pulmadest rääkida, siis peaosa täitev Jodie Comer on enim tuntud tema rolli poolest kultussarjas „Eve’i tapmine“ ja peagi näeb teda Ryan Reynoldsi kõrval ambitsioonikas komöödiafilmis „Vabamees“. Näitleja selgitab, miks Yorki Elizabeth kannab sarjas punase ja mustaga pulmakleiti. Ta arvab, et see oli Elizabethi viis näidata, et ta ei abiellunud armastusest, vaid teda sunniti seda tegema. Jacob Collins-Levy („Noor Wallander“), kes astub üles Henry VII rollis, lisab, et veripunane oli tollal sõja värv, mis tähendab, et Elizabethi kleit oli äärmiselt solvav.

FOTO: Epic Drama

Niisiis näeb Elizabeth oma abielu selle kaheksaosalise sarja alguses kui täielikku sõda, mille muudab veelgi keerulisemaks leedi Margaret, „Troonide mängu“ Catelyn Starkina tuntud Michelle Fairley, kuid aja jooksul asenduvad pettus ja intriigid tõeliste tunnetega, andes tähenduse sarja motole „armastus surmani“.

See ajaloolise ilukirjanduse tähe Philippa Gregory romaanil põhinev kaheksaosaline sari on lugu võimust, perest, armastusest ja reetmisest, mis kaardistab Rooside sõja lõppu ja Briti ajaloo ühe dramaatilisima perioodi algust, esitades seda unikaalselt Inglise trooni nimel toimunud heitluses rolli mänginud naiste seisukohast. Sari on Epic Drama eetris alates 26. maist kolmapäeviti kell 22.00.

Sel aastal hiljem saab näha kanali eetris ka triloogia kolmandat ja viimast osa „Hispaania printsess“.