EDETABEL JA TSITAADID ⟩ «Teletopi» nädala pirnid: Uku Suviste on ikkagi võitja – ta on võitnud geeniloterii

«Teletopi» nädala teemade edetabel sai järgmine:

«Teletopi» nädala tsitaadid



«Küsin vaatajatelt – kes on see loll, kes ütleb Juurele, et ta peaks neid anekdoote rääkima!?»

– Mart Normet



«Euroopa Keskpank trükib raha ja meie siin Eestis peame seda kärpima.»

– Mart Juur



«Kärpekava orkestri osas on täpselt 10 miljonit dollarit ja see tuli Autorollo arvutist.»

– Mart Juur



«Uku saab üksinda orkestri asemel olla.»

– Susan Luitsalu



«Me võiksime oma rõdudel pasuna või trummiga orkestritele toetust avaldada.»

– Brigitte Susanne Hunt



«Ehitusmehed tahavad ehitada - see on kultuurile kõige tähtsam!»

– Mart Juur



«Riigieelarvega on alati nii – raha ei ole ja ei saa ka tulema.»

– Brigitte Susanne Hunt



«Uku Suviste on ju võitja! Ta on võitnud geeniloterii.»

– Brigitte Susanne Hunt



«ABBA, Conchita Wurst ja Peeter Oja!»

– Mart Normet



«Kreisiraadio – möödalasu kolmik.»

– Peeter Oja



«Ükskõik, milline see itaaliakeelne laul on... mina kuulen ikka alati «Felicita».»

– Susan Luitsalu



«Kui sa kohtad jänest, siis heida pikali ja teeskle surnut! Ja kui ta võtab sul kõrvad pihku, siis kannata ära, kuni ta teeb sulle ka munapiiksu.»

– Mart Juur



«Kui varem lähenesid mehed, et «Mul on Porche!», siis nüüd, et «Mul on vaktsiin!»»

– Brigitte Susanne Hunt



«Kas see on omavahel seotud, et Merylin Nau on USAs ja üle kümne aasta tuli kodust välja Bob Dylan?»

– Mart Normet



«Kui mul tekib soov Peeter padjaga lämmatada, siis see ei õnnestu. Ta hakkab hingama päraku kaudu.»

– Mart Juur



«Ratase auto ei olnud minibaar, vaid maksibaar.»

– Susan Luitsalu



«Ratase auto oli nagu viinatakso.»

– Peeter Oja



«Ratas täitis ju riigikassat – viinatakso tulu tuli riigikassasse!»

– Mart Normet



«Seda uudist lugedes tekkis tunne, nagu keegi oleks mulle aju peale jäätist pannud.»

– Susan Luitsalu