Filmi keskmes on noor ja nutikas petis Estella (Oscari-võitja Emma Stone), kelle eesmärgiks on teha endale nime Londoni glamuurses, ent halastamatus moemaailmas. Oma eesmärgi suunas liikudes sõbruneb ta paari noore vargaga, kes on samavõrd huvitatud pahandustest ja põnevast elust. Meeskonnana tegutsedes kindlustavad nad endale mugava äraelamise. Ühel heal päeval kohtub Estella täiesti juhuslikult sealse moemaailma tõelise keisrinna, Paruness von Hellmaniga (Oscari-võitja Emma Thompson), kelle täiuseni lihvitud elegantse kesta all peitub tegelikult armutu koletis, kes on valmis hävitama igaühe, kes tema teele ette jääks. Edasi käivitub sündmusteahel, mis sunnib Estellat kalduma oma nurjatuma poole suunas ning muutuma pööraseks, moodsaks ja kättemaksuhimuliseks Cruellaks.